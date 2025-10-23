Сразу две школьницы пострадали в жестком ДТП в омских Нефтяниках

Столкновение иномарок закончилось наездом на дорожный знак.

УМВД России по Омской области

Вчера, 22 октября, около 17:10 в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Советском округе Омска.

Как установили госавтоинспекторы, в районе дома №51 по улице 50 лет Октября 65-летний водитель «Рено» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген», который затем наехал на стойку дорожного знака.

В общей сложности в аварии пострадали три человека: водитель автомобиля «Рено» и его две 10-летние пассажирки. Всем троим потребовалась медицинская помощь.

По данному факту полицейские проводят дальнейшую проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

