Стало известно, где омские подростки чаще всего попадают в ДТП

За девять месяцев там зафиксировано 56 аварий с участием несовершеннолетних.

@GigaChat

За первые девять месяцев текущего года в Омской области произошло 325 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В результате этих аварий двое несовершеннолетних погибли, еще 355 получили ранения. Наибольшее количество инцидентов, 56 случаев, зафиксировано в Центральном округе Омска, сообщает «НГС55» со ссылкой на областное УМВД.

В прошлом году максимальное число происшествий было зарегистрировано в Кировском округе. Там произошло 46 аварий. За весь прошлый год в регионе было зафиксировано 415 ДТП с подростками, из которых 6 закончились трагически, а 459 юных омичей получили травмы.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с юными пешеходами. В прошлом году было зарегистрировано 160 инцидентов с их участием, один ребенок погиб, остальные получили травмы. Только за последние девять месяцев этого года произошло 105 таких случаев, пострадали 106 несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что омичи требуют признать перекресток в центре города аварийным и поставить там светофор.