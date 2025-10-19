«Требуем светофор!»: омичи просят признать аварийным опасный перекресток

Власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

omskinform.ru Омичи требуют признать перекресток на улицах Звездова и Куйбышева аварийным и поставить там светофор. Как рассказали местные жители в соцсетях, вчера на этом злополучном перекрестке произошло очередное ДТП.

Также горожане отмечают, что переход через опасную дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу может быть смертельным.

– Сколько еще ДТП должно произойти на перекрестке ул. Звездова – ул. Куйбышева, чтобы вы признали его аварийным?! Сегодня произошло очередное ДТП. В районе данного перекрестка множество социальных объектов, переходить данный перекресток по нерегулируемому пешеходному переходу опасно для жизни! – говорится в посте паблика «Инцидент Омск».

Омичи в комментариях к посту подтвердили высокую опасность перехода. Машины отказываются пропускать пешеходов, даже если ведут детей.

– Сегодня иду с ребенком по этому «пешеходнику», две машины не остановились. Пришлось их пропустить посередине дороги и не бежать под колеса, – рассказала омичка.

По словам автора поста, обращения во все инстанции уже отправлены, но ответа или действий так и не последовало. Омичи просят внести этот перекресток в перечень аварийно опасных объектов и поставить светофор.