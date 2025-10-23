В Омске умерла журналистка, обладавшая «тонким чувством к судьбам героев»

Прощание с сотрудницей «Омской правды» состоится сегодня.

В возрасте 56 лет ушла из жизни известная омская журналистка Виолетта Гордиенко, долгие годы трудившаяся в редакции газеты «Омская правда», сообщает «Омскрегион». Гордиенко была членом Союза журналистов России, неоднократно становилась лауреатом профессиональных премий и конкурсов.

Виолетта Гордиенко родилась в Мариуполе, но большую часть своей жизни прожила в Верхокамске Республики Саха, где начала свою карьеру журналиста в местных изданиях. В 2000-х годах она перебралась в Омскую область и продолжила работу в газете «Омская правда», посвятив этому делу больше десяти лет.

По образованию Гордиенко была культурологом и учителем русского языка и литературы.

– Коллеги отмечают ее тонкое чувство к судьбам героев публикаций и умение выстраивать доверительный рассказ о простых людях, – говорится в сообщении.

Примером такого подхода служит ее последний призовой материал, посвященный самоучке-резчику по дереву Борису Васильченко (опубликован в январе 2023 года). Эта статья вызвала большой отклик у аудитории, одержав победу в номинации «Лучший очерк» среди печатных СМИ.

Виолетта Гордиенко скончалась после продолжительной болезни. Прощание с журналисткой состоится сегодня, 23 октября, в 13:00 в селе Александровское Шербакульского района.

