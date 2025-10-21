В Омской области скончалась народная артистка и заслуженный деятель культуры

Алевтины Галузы не стало на 79-м году жизни.

Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского района В Омской области ушла из жизни опытный и заслуженный деятель культуры Алевтина Галуза. Заслуженный деятель культуры Омской области и народный артист Горьковского района ушла на 79-м году жизни. Об этом сообщили в комитете по культуре и искусству администрации Горьковского района.

Сообщается, что Алевтина Галуза родилась в селе Астыровка, окончила местную школу и Омское училище культуры. С 1974 года возглавляла местный Дом культуры, окончила Ленинградскую школу культуры. Занималась развитием народного творчества, основала фольклорный ансамбль «Тачок» и с 2000 года руководила народным хором, основанным ее отцом. Много лет Галуза посвятила развитию культуры Горьковского района и Омской области.

Она также занималась сохранением русских народных свадебных обрядов. Ею были реконструированы «Девичник» и «Сватовство невесты», демонстрируемые на районных и областных фестивалях. Она активно занималась воспитанием молодежи, многие ее воспитанники продолжают развивать культуру в учебных заведениях Омска.

Алевтина Галуза неоднократно была удостоена почетных грамот и благодарственных писем областного министерства культуры, администрации Горьковского района, комитета по культуре и искусству. Также она награждена знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве», медалью «За трудовую доблесть», почетным званием «Народный артист Горьковского района» и «Заслуженный деятель культуры Омской области». Помимо этого, она стала лауреатом премии главы Горьковского района Омской области «За заслуги в развитии культуры на селе».