Омичей пытаются затащить в очередную финансовую пирамиду

В Омске выявили компанию, осуществляющую незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. Организация попала в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке в сентябре.

Как уточнили в пресс-службе отделения Омск Банка России, услуги по привлечению инвестиций физических лиц могут оказывать только поднадзорные Банку России организации и легальные посредники компаний, имеющие право привлекать инвестиции.

Такие структуры привлекают доверчивых граждан обещаниями легких кредитов, выгодной прибыли и быстрого дохода.

– Мошенники обманывают граждан с помощью разных незаконных схем: обещают легкие кредиты под низкие проценты, выгодные вложения и высокий доход. Но такие предложения зачастую приводят лишь к потере денег. Поэтому если вам предлагают выгодно инвестировать, то прежде, чем вкладывать деньги, нужно детально проверить компанию. Если вам гарантируют доходность, говорят, что действуют от имени легальной компании, но не могут подтвердить законность своих посреднических услуг или предлагают перечислить инвестиции в криптовалюте – это повод усомниться. Так же как и тот факт, что инвестирование не предполагает покупки ценных бумаг компании, – отметил управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Отмечается, что законодательство не защищает пострадавших от деятельности нелегальных операторов, а с декабря 2024 года ужесточились санкции за подобное поведение. Теперь юридические лица могут столкнуться со штрафами вплоть до 1 млн рублей.

