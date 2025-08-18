Омские комиссионки и ломбарды выдавали займы без разрешений.
Центральный банк России включил в список подозрительных компаний шесть предприятий из Омска, занимавшихся предоставлением займов без наличия соответствующих разрешений.
Две организации действовали под прикрытием комиссионных магазинов, одна компания нелегально функционировала в качестве ломбарда, не зарегистрированного в соответствующем реестре. Еще три компании незаконно предоставляли услуги, включая оформление ипотеки, не обладая необходимыми разрешениями.
– Хочу напомнить, что выдавать кредиты, в том числе ипотечные, и другие займы могут только организации, имеющие лицензию Банка России и включенные в официальный реестр. Проверить это можно в справочнике финансовых организаций. Если организации там нет – это прямой признак незаконной деятельности. Поэтому очень важно не обращаться в сомнительные структуры, даже если условия в рекламе кажутся выгодными. Рисков очень много: отсутствие правовой защиты клиента, вероятность потери имущества или денег, непрозрачные условия и завышенные проценты, – отметил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.