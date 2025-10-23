В элитном микрорайоне Омска изменится схема движения

Также в городе введут новый запрет на парковку.

мэрия

Омская мэрия решила изменить схему дорожного движения в Центральном округе. Улицы Нагибина и Шукшина в элитном микрорайоне Старгород сделают односторонними. Кроме того, на улице Тютчева, на четной стороне улицы Шукшина и на проезде между Шукшина и Тютчева запретят парковку и остановку автомобилей.

Причину таких изменений в мэрии не пояснили, хотя обычно изменения вводят для увеличения пропускной способности дорог.

Отметим, что изменение схемы движения планируется и на Левобережье. Для этого власти намерены построить съезды с 3-й Енисейской на Конева, а также с Конева на 70 лет Октября и с 70 лет Октября на Конева.