В Омске столетний особняк переделают под офис и реставрационные мастерские

Дом, совсем недавно признанный объектом культурного наследия, скоро станет офисом крупной строительной компании. Об этом сообщили во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
Деревянный дом 1917 года постройки находится по двум адресам: 30 лет ВЛКСМ, 38/Пранова, 28. Здание, именуемое «Дом жилой Власа Сергеева, с амбаром», еще весной 2014 года было признано аварийным, расселено, а в 2024-м должно было пойти под снос, но статус памятника спас его.
Сейчас инвестор планирует вдохнуть в объект новую жизнь. Строительная компания «Трестстрой-2000», специализирующаяся на реставрации объектов культурного наследия, собирается разместить в столетнем доме офис, а в бывшем амбаре – мастерскую.
– Омская строительная реставрационная компания «Трестстрой-2000» планирует перенести сюда офис и мастерские. Бывший амбар станет реставрационной мастерской для лепного декора и других конструкций, – рассказали в ВООПИК.
Отметим, что Министерство культуры Омской области признало значимость деревянного дома для истории города только со второй заявки общественников. Зданиям по соседству повезло меньше. Постройки под номерами 25 и 27 на улице Пранова снесли под парковки.
Ранее сообщалось, что строительная компания сделала из старинного особняка в центре Омска современный офис.