В Омске столетний особняк переделают под офис и реставрационные мастерские

Работы произведет компания, которая занимается реставрацией подобных объектов.

omskinform.ru

Дом, совсем недавно признанный объектом культурного наследия, скоро станет офисом крупной строительной компании. Об этом сообщили во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Деревянный дом 1917 года постройки находится по двум адресам: 30 лет ВЛКСМ, 38/Пранова, 28. Здание, именуемое «Дом жилой Власа Сергеева, с амбаром», еще весной 2014 года было признано аварийным, расселено, а в 2024-м должно было пойти под снос, но статус памятника спас его.

Сейчас инвестор планирует вдохнуть в объект новую жизнь. Строительная компания «Трестстрой-2000», специализирующаяся на реставрации объектов культурного наследия, собирается разместить в столетнем доме офис, а в бывшем амбаре – мастерскую.

– Омская строительная реставрационная компания «Трестстрой-2000» планирует перенести сюда офис и мастерские. Бывший амбар станет реставрационной мастерской для лепного декора и других конструкций, – рассказали в ВООПИК.

Отметим, что Министерство культуры Омской области признало значимость деревянного дома для истории города только со второй заявки общественников. Зданиям по соседству повезло меньше. Постройки под номерами 25 и 27 на улице Пранова снесли под парковки.

