В центре Омска из особняка XIX века сделали роскошный офис

Бывший дом купца Кузьмина привела в порядок компания «Брусника». Там будет ее офис.

Строительная компания «Брусника» потратила около 100 млн рублей на реконструкцию и оформление офиса в центре Омска. Застройщик разместился в отреставрированном здании середины XIX века – бывшем доме купца второй гильдии Николая Кузьмина.

Как сообщил руководитель проекта по строительству социальной инфраструктуры компании «Брусника» Дмитрий Агарков, здание, построенное в 1852 году, практически не изменилось за 173 года. Оно никогда не использовалось как жилое. Изначально объект предназначался для административных нужд и сдавался в аренду различным организациям.

По словам представителя компании, за свою историю здание неоднократно меняло назначение: в годы Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь, позднее – судебные органы, а затем кинотеатр «Пионер». Согласно историческим сведениям, в 1918 году через главное фойе здания проходил адмирал Александр Колчак, прибывший на званый ужин в его честь. Сегодня на этом месте находится ресепшн компании.

Часть декора советского периода, в частности лепнина 1950-х годов, сохранилась и после реставрации. При этом интерьер полностью обновлен и адаптирован под современный формат офисного пространства.

Реконструкция двух верхних этажей уже завершена, а в подвале здания восстанавливают старинную кирпичную кладку и совмещают ее с современными элементами интерьера. В этом помещении планируется разместить гардероб для сотрудников и обеденную зону. Недавно там произошла утечка отопления, из-за чего часть мебели пришлось временно убрать, а сроки завершения ремонта сдвинулись.