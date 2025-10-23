В Госдуме РФ предложили отменить «прибыльный» штраф

Депутаты просят полицию отменить поборы за вынужденную остановку в пробках.

Omskinform.ru

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с депутатами от фракции «Новые люди» Антоном Ткачевым и Сангаджи Тарбаевым направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением пересмотреть практику наложения штрафов за остановку в пробке под запрещающим знаком.

Депутаты считают, что автоматические камеры часто ошибочно трактуют стояние автомобиля в заторе под знаком «Остановка запрещена» как административное правонарушение.

– Считаем необходимым пересмотреть подход к использованию автоматических камер фиксации нарушений ПДД для знака 3.27 «Остановка запрещена» в условиях заторов. Необходимо прекратить практику штрафования водителей за вынужденную остановку в дорожной пробке под действием знака 3.27 и внедрить автоматический механизм отмены подобных штрафных постановлений, – говорится в документе, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что водители вынуждены проходить длительные процедуры оспаривания таких заведомо неправомерных постановлений. Авторы обращения считают, что принятие предложенных мер позволит автоматически выявлять и устранять ошибочные штрафы еще до их оформления либо быстро отменять их без вмешательства автовладельца.

Ранее сообщалось, что омским водителям стали приходить штрафы с улиц, на которых их не было.