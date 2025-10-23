В прокуратуре сделали заявление о пассажирах, застрявших в Омском аэропорту

Ведомство держит ситуацию на контроле.

omskinform.ru В транспортной прокуратуре заявили, что контролируют соблюдение прав пассажиров в Омском аэропорту, где из-за тумана сегодня утром вновь задержали рейсы. Сразу несколько авиакомпаний – «Победа», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Россия», «Сибирь», «Северный Ветер», «Икар», «Азимут» и «Казах Эйр» – откладывают вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Сочи, Астану.

– Вылета ожидают свыше 1 тысячи пассажиров, из них 45 детей, – сообщили в прокуратуре.

На 1-м этаже аэровокзала с 09:00 работает мобильная приемная транспортной прокуратуры. Обратиться можно также к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону +7 (913) 921-70-00.

Напомним, при задержке рейса пассажиры имеют право: на информацию о причинах и сроках задержки; бесплатные напитки (после 2 часов ожидания) и горячее питание (после 4 часов и каждые 6 часов днем/8 часов ночью). После 6 часов ночью и 8 часов днем пассажирам полагается размещение в гостинице с трансфером.