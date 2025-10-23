Из-за непроглядного тумана в Омске массово задержали самолеты

Девять самолетов полетят не по расписанию.

omskinform.ru

Сегодня утром, 23 октября, задержали девять рейсов, прилетающих и вылетающих из Омска. Причиной массовой задержки самолетов стал окутавший город густой туман.

Как сообщили в Омском аэропорте, видимость составляет всего 100 метров. Полет в таких условиях может привести к катастрофе, поэтому рейсы отложили.

– В связи с неблагоприятными метеоусловиями Омска (туман, видимость 100 метров) рейсы задерживаются на прилет и вылет в обратном направлении, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Так, основным «задерживаемым» направлением стала Москва. В аэропорты Шереметьево и Домодедово вовремя не прилетят 5 «утренних» рейсов. Максимальное время задержки составило 8 часов 35 минут.

Также задержаны два рейса в Санкт-Петербург и по одному в Астану и Сочи. С 10:35 авиасообщение с другими регионами России и странами ближнего зарубежья должно нормализоваться.

Вчера в Омске происходила похожая ситуация. Из-за тумана не смогли вовремя вылететь 10 бортов.