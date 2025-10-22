Омичка рассказала, как попала в музыкальное шоу на телевидении

Ее уговорил руководитель ансамбля.

скриншот шоу «Ну-ка, все вместе!»

Омичка Татьяна Хербина рассказала, как попала в шоу «Ну-ка все вместе!» на канале «Россия». Как сообщают «Вести Омск», участвовать ее уговорил руководитель ансамбля казачьей песни «Вольный берег», где женщина поет.

– Руководитель ансамбля Николай Кончиц позвонил мне и спросил, в курсе ли я, что будет кастинг. Я сказала, что нет. А он сказал, что надо заявиться, – рассказала омичка.

Сначала она отказалась. Она призналась, что смотрела впуски шоу и подумала, что не сможет выступать перед таким количеством людей. Но потом омичка решила, что выступит.

– Отбор продолжался все лето. Меня взяли в седьмой сезон, – добавила омичка.

Напомним, 61-летняя Хербина уже вышла в полуфинал. К концу выступления 99 экспертов из 100 стоя аплодировали ее низкому голосу. У омички есть шанс выиграть главный приз проекта – 5 млн рублей.