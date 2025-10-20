Омск-Информ
·Общество

Омичка с низким голосом вышла в полуфинал музыкального шоу на ТВ

Татьяна Хербина борется за денежный приз.
скриншот шоу «Ну-ка, все вместе!»

Омичка вышла в полуфинал музыкального телешоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия». 61-летняя Татьяна Хербина исполнила перед сотней экспертов песню Ирины Понаровской «Я до слез люблю тебя».

К концу выступления 99 экспертов из 100 стоя аплодировали ее низкому голосу. Сейчас женщина также лидирует в голосовании зрителей. У нее есть шанс выиграть главный приз проекта – 5 млн рублей.

– Прям пробивает меня. Сердце бьется! – высказался во время эфира член жюри Сергей Лазарев.

Отметим, что Татьяна Хербина – непрофессиональная певица. Она зарабатывает тем, что шьет изделия из кожи. Последние 15 лет поет в любительском хоре.