В Омской области завершились поиски пропавшей школьницы

Где она провела ночь, не сообщается.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил о завершении поисков 15-летней школьницы из Омской области, пропавшей вчера. Девушку обнаружили. Она жива. Где школьница пропадала, не сообщается.

Напомним, вчера вечером жительница села Карповка в Таврическом районе вышла из дома и не вернулась. Искать ее начали сегодня утром.

