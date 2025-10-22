Омск-Информ
В Омской области пропала школьница с родинкой на щеке

В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

В Омской области пропала 15-летняя школьница Арина Абишева. Как сообщает поисковый отряд «ДоброСпас-Омск», вчера, 21 октября, около 17:00 она вышла из дома по адресу: Таврический район, село Карповка, улица Зеленая, и не вернулась. До настоящего момента местонахождение школьницы неизвестно.

Был одета: в теплую жилетку, черную толстовку, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

Особые приметы: родинка на левой щеке.

При себе имела: портфель.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Арины, просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-108-999-470-10-08 или 102.

Мария Филимонова