На фигурное катание в Омске продают фальшивые билеты

Стоимость задрали в несколько раз.

Появились свежие подробности продажи билетов на Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» в Омске. Мероприятие пройдет 22 и 23 ноября этого года на «G-Drive Арене».

Как пояснили «Омск-информу» в региональном минспорта, наряду с официальной мошенники запустили альтернативную продажу фальшивых билетов. Самое дешевое место оценили в 2200 рублей, а самое дорогое – в 7700 рублей.

Выяснилось, что в реальности билеты стоят куда дешевле, от 300 до 2000 рублей. Продажи открыты здесь.

Отметим, что этапы серии Гран-при пройдут в Омске, Магнитогорске, Красноярске, Казани и Москве. Финальные соревнования состоятся в Челябинске в марте 2026 года, а национальный чемпионат России, традиционно выбирающий сильнейших фигуристов, пройдет в декабре 2026 года в Санкт-Петербурге.