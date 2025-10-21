В Омске начали продавать билеты на Гран-при России по фигурному катанию

Престижные соревнования пройдут в ноябре.

В Омске уже начали продавать билеты на один из этапов престижного турнира Гран-при России. Мероприятие под названием «Сердце Сибири» пройдет 22 и 23 ноября этого года.

Самый дешевый билет можно приобрести за 2200 рублей, однако если не хочется смотреть на спортсменов издалека – есть билеты и подороже. За самый дорогой билет придется отдать 7700 рублей.

Зрителей турнира ждет захватывающее шоу выступлений фигуристов в дисциплинах одиночного, парного катания, танцев на льду и спортивных парах.

Этапы серии Гран-при пройдут в Омске, Магнитогорске, Красноярске, Казани и Москве. Финальные соревнования состоятся в Челябинске в марте 2026 года, а национальный чемпионат России, традиционно выбирающий сильнейших фигуристов, пройдет в декабре 2026 года в Санкт-Петербурге.