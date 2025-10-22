Молодого омича отправили в психбольницу за избиение пенсионера

Суд счел молодого человека невменяемым.

Прокуратура Омской области

Мировой судья признал 26-летнего инвалида из Крутинского дома-интерната виновным в избиении другого постояльца пенсионного возраста. Молодого человека признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и отправили на принудительное лечение в психбольницу.

Напомним, видео с избиением одного из постояльцев дома-интерната появилось в сети в июне. Как сообщалось ранее, на рукоприкладство молодого человека со 2-й группой инвалидности сподвигло его психическое заболевание и неприязнь к соседу.

– Ввиду наличия у подозреваемого психического заболевания, исключающего вменяемость, суд с учетом мнения прокуратуры применил в отношении его принудительные меры медицинского характера, – сообщили в прокуратуре.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что работникам дома-интерната также грозит обвинение в халатности.