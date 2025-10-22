Эксперт раскрыл настоящие причины густого тумана в Омске

В регионе ночью и утром наблюдалась низкая видимость, а дымка сохранится до конца недели.

Стали известны причины густого тумана в Омске. Как рассказала РБК Омск начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, сейчас регион находится в центре антициклона со слабым ветром, из-за чего ночью происходит охлаждение насыщенного влагой воздуха.

Специалист пояснила, что такие погодные условия создают благоприятную среду для образования дымки и туманов, что приводит к ухудшению видимости.

– Сегодня ночью и утром в большинстве районов Омской области наблюдались туманы с видимостью от 500 до 100 метров. По предварительным данным, после обеда видимость начнет улучшаться. Конечно, совсем дымка может не исчезнуть, но классификация будет уже другой, то есть переход из тумана в дымку, – отметила Наталия Криворучко.

Она добавила, что антициклон сохранится до 24 октября включительно, поэтому вероятность образования туманов в ночные и утренние часы остается высокой, а в некоторых районах это возможно даже в ночь на 25 октября.