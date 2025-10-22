Омск-Информ
В элитном омском микрорайоне отремонтировали «важную» дорогу

По словам мэра города, она снизит нагрузку в часы пик.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о завершении ремонта востребованного проезда в микрорайоне Серебряный Берег. Новый асфальт уложили по улице Красный Путь.

По словам градоначальника, проведение работ обусловлено активным развитием микрорайона и увеличением нагрузки на транспортную сеть в часы пик.

– Асфальтированная дорога появилась от многоквартирного дома 101/4 до строения 91 по улице Красный Путь. В часы пик эта дорога станет хорошим подспорьем для жителей большого развивающегося микрорайона, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Работа велась силами дорожных бригад УДХБ. Специалисты выполнили устройство основания из инертных материалов и заасфальтировали проезжую часть. Общая площадь работ составила 2450 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Омске упразднят «несуществующую» дорогу.

omskinform.ru

Мария Филимонова