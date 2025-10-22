В Омске исчезнет «несуществующая» дорога

Автомобильную дорогу хотят исключить из перечня в связи с ее фактическим отсутствием.

Сегодня, 22 октября, на пленарном заседании депутаты Омского горсовета обсудят проект о внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Документ предполагает исключение из списка автомобильной дороги по улице Степана Халтурина длиной 0,166 км, в однополосном исчислении – 0,285 км, ввиду отсутствия самой дороги.

Фактически улица Степана Халтурина прекратила существовать в 2012 году. Впервые на картах она появилась в середине XIX века под названием «улица Непроезжая». Ее большая часть исчезла в связи со строительством Фрунзенского моста в период с 1986 по 1988 год. Частные дома, расположенные на этом участке, были расселены еще в 2010 году.

В 2018 году ООО «Триумф-компани», планировавшее расширить торговый центр «Триумф», обратилось в горсовет с просьбой пересмотреть статус участка по улице Степана Халтурина. Компания заявляла, что строительству мешает участок земли, который формально является полосой отвода дороги местного значения по улице Степана Халтурина.

ООО «Триумф-компани» просило горсовет исключить улицу Степана Халтурина из перечня муниципальных дорог. Компания указывала, что дорога давно не функционирует и не поддерживается властями, а наличие официального статуса препятствует развитию прилегающей территории. Взамен компания была готова выплатить в городской бюджет 8 млн рублей.