На севере Омской области продают бывший изолятор и военкомат

Аукционы по приватизации объектов состоятся 5 ноября.

torgi.gov.ru

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявило о проведении двух аукционов по приватизации земельных участков с постройками в северных районах Омской области. Торги состоятся 5 ноября.

Первый лот – земельный участок площадью 1041 кв. метр в Тевризе, на котором расположен одноэтажный деревянный дом бывшего военкомата. Начальная стоимость объекта составляет 395,6 тыс. рублей, минимальный шаг аукциона равен 19,8 тыс. рублей.

Второй лот представляет собой участок размером 514 кв. метров в Колосовке, где располагается здание изолятора временного содержания. Цена входа на торги установлена в размере 698,7 тыс. рублей, минимальная ставка повышается на 34,9 тыс. рублей.

Желающим приобрести имущество необходимо подать заявку до 28 октября.

Ранее сообщалось, что в Омске сорвался аукцион по «доблагоустройству» мемориального парка.