В Омске сорвался аукцион по «доблагоустройству» мемориального парка

Администрация Омска объявила несостоявшимся аукцион на выполнение следующего этапа благоустройства парка имени 30-летия Победы на Левобережье: на торги со стартовой ценой 22,384 млн рублей не поступило ни одной заявки.
Подрядчику необходимо было завершить работы до 1 декабря, включая обустройство автомобильного проезда, укладку тротуаров и монтаж наружного освещения. Для этого требовалось использовать гранит с Южно-Султаевского месторождения, а фонари должны были иметь стальные опоры и лампы мощностью не менее 80 Вт.
Стартовая стоимость контракта составляла 22,384 млн рублей. Кроме того, подрядчик должен был передать не менее 40 % объема работ субподрядным организациям из числа малого бизнеса или социально ориентированных НКО.
В скором времени администрация города планировала провести повторный аукцион.
Напомним, что год назад мэрия заключила договор на 250 миллионов рублей на прошлый этап благоустройства, при этом победитель аукциона согласился выполнить работы почти в 15 раз дешевле – всего за 16 миллионов.