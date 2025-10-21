В Омске сорвался аукцион по «доблагоустройству» мемориального парка

На торги не поступило ни одной заявки.

Администрация Омска объявила несостоявшимся аукцион на выполнение следующего этапа благоустройства парка имени 30-летия Победы на Левобережье: на торги со стартовой ценой 22,384 млн рублей не поступило ни одной заявки.

Подрядчику необходимо было завершить работы до 1 декабря, включая обустройство автомобильного проезда, укладку тротуаров и монтаж наружного освещения. Для этого требовалось использовать гранит с Южно-Султаевского месторождения, а фонари должны были иметь стальные опоры и лампы мощностью не менее 80 Вт.

Стартовая стоимость контракта составляла 22,384 млн рублей. Кроме того, подрядчик должен был передать не менее 40 % объема работ субподрядным организациям из числа малого бизнеса или социально ориентированных НКО.

В скором времени администрация города планировала провести повторный аукцион.