На СВО погиб боец из омского села

С ним простятся в субботу.

Администрация Карповского сельского поселения

В администрации Карповского сельского поселения Таврического района сообщили о гибели в зоне специальной военной операции местного жителя Руслана Аскарова. Мужчина погиб при выполнении боевых задач. Другие подробности о его жизни не приводятся.

Прощание с Русланом состоится в субботу, 25 октября, с 10:00 до 11:00 по адресу: Омская область, Таврический район, село Карповка, улица Восточная, 18. Семье погибшего объявлен сбор материальной помощи.

