В Омской области простятся с погибшим на СВО героем

Он участвовал в специальной военной операции больше 1,5 года.

В четверг, 23 октября, жители Оконешниковского района проводят в последний путь погибшего на СВО односельчанина – 37-летнего Артема Симмуля. Церемония начнется в 11:00 на родине героя – в селе Золотая Нива около памятника воинам-освободителям.

Артем Симмуль родился 10 сентября 1987 года. Окончил школу в Золотой Ниве, трудился разнорабочим в администрации Сергеевского сельского поселения.

В октябре 2023 года мужчина подписал контракт с Минобороны. Был гвардии рядовым. Погиб 12 мая 2025 года вблизи населенного пункта Шевченко.