Летевшие в Омск туристы застряли в Казахстане

В Астану направили самолет, но он прибудет только вечером.

omskinform.ru Сегодня утром в Омске из-за густого тумана не смогли приземлиться три рейса, самолеты были направлены на запасные аэродромы. Так, рейс Москва – Омск сел в Новосибирске, самолет, летевший из Владивостока, – в Тюмени, а пассажиры, возвращавшиеся из турецкой Антальи, приземлились в столице Казахстана Астане.

Людей высадили из самолета без объяснений и не сообщили, смогут ли они добраться до Омска самостоятельно или придется ждать следующего рейса, сообщает портал « Ом1 ». В турагентстве «Анекс» уточнили, что самолет для перевозки пассажиров в Омск прибудет в Астану только к вечеру.

В целом в Омском аэропорту задерживаются девять рейсов – как на прилет, так и на вылет.