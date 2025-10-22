Все сгнили: в популярном парке Омска хотят вырубить 1000 деревьев

По словам директора парка, более тысячи деревьев требуют немедленной вырубки из-за опасности.

В парке 30-летия ВЛКСМ сложилась чрезвычайная ситуация с аварийными деревьями. По словам директора Руслана Щербакова, более тысячи деревьев в парке находятся в критическом состоянии и требуют немедленной вырубки из-за угрозы падения. При этом далеко не все посетители парка согласны с тем, что деревья нужно снести.

– Здесь более 1000 деревьев, которые нужно снести. Мы порядка 200 снесли – тех, которые представляют реальную угрозу. Они все засохли, кора обвалилась, листья не распускаются. А люди на два лагеря разделились, многие говорят, мол, не надо ничего вырубать. А если дерево упадет на кого-то? То все, смерть! Кто за это ответственность нести будет? Небольшой снегопад или ветер, и у нас здесь настоящий бурелом, – приводит слова Щербакова «НГС55».

Он привел конкретные примеры опасного положения дел: многие деревья сгнили насквозь. Некоторые тополя, березы и ивы имеют крупные дупла, способные вместить голову взрослого человека.

Щербаков напомнил, что одновременно с ликвидацией зеленых насаждений в парке каждый год высаживают новые деревья и создают аллеи. За последние полтора года там появились семейная аллея и аллея сотрудников УФСИН.

