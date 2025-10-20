На улице Маяковского заменяют аварийные деревья на молодые саженцы

Параллельно ведутся работы и на других улицах города.

Пресс-служба администрации города Омска

В Омске продолжаются работы по обновлению зеленых насаждений. На улице Маяковского специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства проводят плановую замену старых аварийных кленов на здоровые культурные растения.

Работы ведутся на участке от улицы Учебной до улицы Куйбышева. Здесь удаляют старые трухлявые и высохшие деревья, которые представляют опасность для прохожих и транспорта. Как отмечают специалисты, клен ясенелистный относится к числу инвазивных растений, его пыльца вызывает аллергию, а на участках с его преобладанием формируется бедная экосистема.

На месте удаленных кленов уже на этой неделе высадят 80 калин обыкновенных. Работы выполняются поэтапно: после спила деревьев специалисты очищают территорию от корней, завозят свежую почву, а затем приступают к посадке новых саженцев.

Ранее, в 2024 году, на участке улицы Маяковского от Жукова до Куйбышева уже высадили 50 яблонь после проведения комплексного ремонта дороги.

Параллельно озеленители работают на других городских территориях. Так, на бульваре по улице Моторной уже высажено 50 рябин из муниципального питомника, еще столько же появится в ближайшие дни.

Кроме того, на прошлой неделе специалисты провели высадку деревьев на улицах 60 лет Победы, Герцена и Заозерной, а также в скверах Дружбы народов и 70 лет Победы. Новые деревья и кустарники продолжают появляться и в других районах города, формируя обновленный зеленый облик Омска.