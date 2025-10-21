Омские кладбища решили освободить от налогов

Сейчас места погребений обходятся бюджету города в десятки миллионов в год.

omskinform.ru

Депутаты Омского городского Совета завтра, 22 октября, обсудят проект внесения изменений в законодательство о земельном налоге на территории Омска. Предлагаемые поправки подразумевают освобождение БУ «Комбинат специальных услуг», управляющего городскими кладбищами, от уплаты земельного налога.

Согласно пояснениям авторов проекта, учреждению принадлежит 31 земельный участок, используемый под захоронения, и налоговые обязательства по этим участкам ежегодно обходятся бюджету в 31,7 млн рублей. Реализация льготы позволит уменьшить нагрузку на городской бюджет.

– Введение указанной налоговой льготы позволит исключить зачисление средств бюджета города Омска, выделенных для уплаты земельного налога, в счет уплаты других налогов и пени, поступающих в бюджеты других уровней, – говорится в пояснительной записке.

В случае одобрения депутатами налоговая преференция для омских ритуальщиков вступит в силу с 1 января 2026 года.