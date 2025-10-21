Омск-Информ
·Общество

Омичей снова травят «химией» по ночам

До утра окна лучше не открывать.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС снова объявили в Омске и области неблагоприятные погодные условия.

Как сообщили в ведомстве, с 20:00 21 октября до 8:00 22 октября в Омской области ожидаются условия, при которых в воздухе плохо рассеиваются загрязняющие вещества. В связи с этим объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

Ранее сообщалось, что в Омской области будут улучшать экологию за счет федерального транша, который раньше предназначался Сахалину. Средства предназначены на перевод частных домов с дровяного отопления и угольного на газ.

