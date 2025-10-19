Омская область «отбила» у Сахалина крупный федеральный транш

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

omskinform.ru Правительство России приняло решение о дополнительном финансировании Омской области в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регион получит субсидию в размере 55 млн рублей. Средства предназначены для снижения загрязнения атмосферы в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Отметим, что первоначально эта сумма предполагалась для поддержки Сахалинской области.

Дополнительные денежные средства будут использованы для перевода частного сектора Омска на экологически чистое газовое отопление взамен печного. С учетом нового поступления общий объем федеральной помощи региону в 2025 году превысит 367 млн рублей.

– Дополнительный объем субсидии будет направлен на реализацию мероприятий по газификации частного сектора в Омске – перевод жилых домов с печного на газовое отопление, – сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, что программа «Чистый воздух» реализуется с 2019 года в 12 городах России, включая Омск. С сентября 2023 года география расширилась еще на 29 городов в 16 регионах, преимущественно Сибири и Дальнего Востока.

Комплекс мероприятий нацелен на сокращение промышленного и инфраструктурного воздействия на окружающую среду посредством модернизации производств, замены угля и дров на природный газ и электроэнергию, обновления общественного транспорта на более экологичные модели, ремонта рельсового электротранспорта и внедрения энергоэффективных технологий.