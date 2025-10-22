Главного тренера фарм-клуба «Авангарда» не пугают омские морозы

Специалист из Канады уверен, что с легкостью адаптируется к сибирской зиме.

Главный тренер хоккейного клуба «Омские Крылья» Луи Робитайл поделился впечатлениями о жизни в Сибири и рассказал о том, как готовится к суровым местным зимам.

Канадец признался, что холодный климат Омска его не пугает, ведь в родной стране он уже сталкивался с экстремальными температурами.

– Ну, хорошая новость в том, что в Канаде, в Квебеке, тоже довольно холодно. Я тренировал на севере, где временами было минус 40, минус 50. Так что я к этому привык. Большую часть времени я провожу на катке, поэтому – будь то Флорида, Сочи, Москва или Омск – не так уж важно. Я на катке, в своем офисе, и я занимаюсь хоккеем. В этом и прелесть, – приводит слова Робитайла mos-hockey.ru.

Отвечая на вопрос о трех словах, которыми он мог бы охарактеризовать Омск, Робитайл выделил такие характеристики, как страсть, дружелюбие и поддержка.

Самым большим испытанием в жизни вдали от родины он назвал отсутствие ежедневного общения с детьми. Однако разговоры по видеосвязи помогают ненадолго забыть о расстоянии.

– Скучаю по детям. Это всегда тяжело. Они приезжали в Омск на два месяца, им очень понравилось, но потом пришлось возвращаться домой, чтобы продолжать учебу. Самое сложное – не видеть их каждый вечер, не говорить: «Спокойной ночи». Мы знали, что это будет главным вызовом, когда я решился на переезд. Но сейчас есть FaceTime и другие технологии, так что это помогает. К тому же они скоро снова приедут – это здорово, – поделился тренер.

Напомним, что 43-летнего канадского специалиста назначили на должность главного тренера команды ВХЛ «Омские Крылья» 13 мая 2025 года. С ним заключили контракт на два сезона.

