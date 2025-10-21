Омск-Информ
В Омске муниципальный поставщик тепла срочно ищет руководителя

Предприятие испытывает острый кадровый дефицит.

Омское АО «Тепловая компания» пополнило список вакансий. Это предприятие, 100 % акций которого принадлежат муниципалитету, обеспечивает отоплением 90 % теплоисточников. Как рассказали коммунальщики, одной из котельных срочно требуется начальник.

В перечне фигурируют: мастер котельной, оператор котельной 5-го разряда, слесарь по ремонту оборудования 5-го разряда, машинист (кочегар) котельной 2-го разряда, инженеры, специалист по охране труда и инженеры-сметчики.

Кроме того, требуются специалисты смежных специальностей: водитель спец. техники, тракторист, грузчик, рабочий по благоустройству, слесарь-сантехник, слесарь 4-го разряда, токарь 6-го разряда и огнеупорщик.

Напомним, что ранее в «Тепловой компании» рассказали о нехватке начальников. «Напряженка» с руководителями сказывается на скорости ремонта теплосетей, трубы которых часто не выдерживают напора воды из-за «усталости».

