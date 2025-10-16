Омские трубы отопления буквально рвутся от «усталости»

Очередной прорыв произошел в Нефтяниках.

Тепловая компания

Специалисты «Тепловой компании» занимаются ликвидацией прорыва трубы на улице Нефтезаводской, 5. Как сообщили тепловики, прорыв произошел из-за ветхости трубы, несмотря на проведенное техническое обслуживание перед началом отопительного сезона. Прорыв образовался при подаче в систему горячей воды.

Накануне бригада откопала поврежденный участок протяженностью около 30 метров, откачала воду из трубы и приступила к устранению повреждений. Сегодня, 16 октября, работы продолжаются.

Все необходимое оборудование и персонал задействованы на месте происшествия.