Все детство за партой: зачем омских детей загоняют в школы на 12 лет

В Общественной палате считают, что российские дети уже не в состоянии осилить существующую школьную программу.

Одна из самых обсуждаемых в последние дни новостей – предложение Общественной палаты увеличить срок обучения в школе на один год. Сейчас он составляет 11 лет, заместитель секретаря ОП Владислав Гриб считает, что пора переходить на 12-летнее школьное образование. Своим мнением он в комментарии агентству ТАСС, заявление охотно подхватили другие СМИ и на него были вынуждены реагировать в Минпросвещения РФ.

Зачем нужна двенадцатилетка

Гриб категоричен в своих оценках: начинать учебу в школе нужно с шести лет, и это, по его мнению, «назревшая необходимость». Общественник напомнил: родители начинают подготовку ребенка к школе с 5-6 лет, так почему бы не отправить его за парту пораньше.

– 12 и 6 лет – это требование сегодняшнего дня, и в других странах это было введено еще два-три десятилетия назад, – заявил Гриб.

«Другие страны» – это США, Франция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея.

Замсекретаря Общественной палаты считает, что российские дети уже не в состоянии осилить школьную программу за 11 лет. С каждым годом она усложняется, количество предметов увеличивается, появляются новые дисциплины.

– В ряде стран искусственный интеллект изучается уже чуть ли ни с начальной школы. Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет, – считает Гриб.

По его словам, этот вопрос будет активно обсуждаться в Общественной палате.

– Хотелось бы, чтобы педагогическое и родительское сообщества тоже подключились к этому обсуждению, – подчеркнул Гриб.

Вместо педагогического сообщества инициативу представителя Общественной палаты прокомментировали в Министерстве просвещения РФ.

– Сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Учебные программы выстроены таким образом, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка, – отметили в ведомстве.

Наталья Корнеева

Длинная дистанция

Что касается школьных нагрузок, то в России они согласованы с рядом ведомств, основное из них – Роспотребнадзор. При этом медицинский аспект исследуется наукой, такие работы, к примеру, есть в ОмГМУ. Кафедра общей гигиены, гигиены детей и подростков медико-профилактического факультета проводит исследование в педагогическом университете, где рассчитываются нагрузки и методики преподавания дисциплин.

– Министерство просвещения России проводит работу по регулированию объема контрольных работ и домашних заданий. Максимальное количество контрольных работ не должно превышать 10 % от общего объема учебного времени. Кроме того, утверждены согласованные с Роспотребнадзором единые нормативы времени, которое отводится на выполнение домашних заданий. Внесено поурочное планирование по учебным предметам. Министерством просвещения России проведена работа, чтобы все было сбалансировано с учетом возраста и системы образования, – отметили в ведомстве.

Важнее не количество лет обучения, а качество образования, а также подготовка учителя. Кстати, увеличение школьного «срока» уже было в истории педагогики.

Владимир Казионов

Из школы с профессией

В 1958 году вышел Закон Верховного Совета СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», который вместо тогдашней семилетки вводил всеобщее обязательное 8-летнее образование. Срок полного среднего образования был увеличен с 10 до 11 лет. Правда, тогда обучение соединяли с трудом. Профили производственного обучения учащихся определяли исходя из реалий. Например, юношей учили еще и на механизаторов широкого профиля, девушек – на швей или младших специалистов сельского хозяйства. Было такое понятие, как индивидуальное ученичество.

– Для нашего поселка нужны были бухгалтера, нас трех девочек учили этому, – рассказывает Галина Иванова из Тарского района. – Я оканчивала 11-й класс школы в 1966 году, после нас одиннадцатилетку упразднили. Знаний хватило, чтобы работать после выпускного на хорошей должности. Уже много после получила высшее образование.

пресс-служба ОмГАУ

До 1989 года обучение вернулось к десяти годам, реформы конца 1980–1990-х срок обучения вновь увеличили. На этот раз изменения коснулись начальной школы: шестилеток стали набирать в так называемые нулевые классы. Причем время пребывания их в школе было полным днем, как в детском саду, с дневным сном, с игровым временем, но в реалиях школьного режима. Но оказалось, что многие дети в таком возрасте еще не готовы к требованиям школьной среды и образовательного уклада.

– Срок обучения не всегда гарантирует результат, – считает ректор Института развития образования Омской области Мария Казакова. – Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение. Если придут к такому решению, то оно будет взвешенным, для этого потребуется много встреч, экспертиз, поэтому говорить о переходе на 12-летнее обучение точно рано.

Чтобы не было скучно

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что обучение в школе должно быть разноскоростным.

– Я еще 25 лет назад предлагал версию разноскоростного обучения. Есть педагоги, которые гораздо быстрее реализуют школьную программу. Но это все отдельные случаи: есть профессора, способные за два года обучить программе 9–10–11-х классов, есть классы, где программу первых четырех лет обучения выдают за три. При условии, что ребенок умеет при поступлении читать, считать и писать, – Смолина портал «НГС55».

В Минпросвещения РФ уверены, что существующие ныне механизмы приемлемы для школьников на современном этапе, оценивать возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества 12-летнего образования призвали профессиональное сообщество и родителей. Многие из которых отдавать шестилетку в школу точно не побегут, они за продление, но только беззаботного детства.