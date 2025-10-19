В Минобразования сделали заявление по 12-му классу в омских школах

В федеральном ведомстве не собираются идти по пути увеличения количества лет обучения.

omskinform.ru В Министерстве просвещения России прокомментировали сообщения о необходимости введения 12-го класса в школах. Помимо дополнительного года обучения, детей предлагалось отдавать в школу с 6 лет.

В ведомстве ответили, что уже существующая система образования позволяет эффективно преподавать учебные программы детям. И нет смысла что-то менять.

– Образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Учебные программы выстроены таким образом, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка, – рассказали в минобре.

При этом ведется активная работа по оптимизации учебной нагрузки, касающейся контрольных работ и домашней работы учеников. Минобр установил норму, согласно которой количество контрольных работ ограничено 10 % от общего объема уроков. Кроме того, совместно с Роспотребнадзором разработаны единые стандарты времени, выделяемого на подготовку домашних заданий.

В министерстве отметили, что любые нововведения требуют предварительного всестороннего обсуждения и оценки профессионалов, родителей и обучающихся, что позволяет выявить плюсы и минусы предложенных изменений и минимизировать возможные риски.