·Общество

Фонтан напротив омской мэрии станет новогодней елкой

Сооружение в сквере Дзержинского традиционно украшают к зимним праздникам.

С 1 ноября фонтан в сквере Дзержинского напротив омской мэрии заиграет яркими огнями, сообщил мэр города Сергей Шелест. Сооружение традиционно украшают иллюминацией к новогодним праздникам.

– Специалисты отдела энергетики Управления дорожного хозяйства и благоустройства уже установили светодиодные конструкции на фонтанах в Больничном переулке, в скверах Первомайский и 30 лет ВЛКСМ, – заявил Шелест.

Мэр уточнил, что работы по монтажу и подключению фонтана проводят сегодня.

Ранее Сергей Шелест поручил сотрудникам центра «Творчество» при департаменте культуры провести инвентаризацию новогоднего антуража в администрациях округов, чтобы город вовремя подготовился к праздникам.

Алексей Новиков