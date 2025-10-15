Омский мэр наконец-то поручил «перетрясти» новогодний антураж и гирлянды

Элементы уличного декора, создающие праздничную атмосферу, отремонтируют и приведут в порядок.

пресс-служба мэра Омска

Мэр Омска Сергей Шелест поручил своим подчиненным из центра «Творчество» при департаменте культуры провести инвентаризацию новогоднего антуража в администрациях округов.

Речь идет о световом оборудовании для украшения города к празднику: различных арках, объемных фигурах, гирляндах и других атрибутах праздника.

Все элементы уличного декора для оформления скверов, парков, фотозон в общественных местах приведут в порядок до 10 ноября. Стоит отметить, что гирлянды – слабое место омских улиц в новогодние праздники.

Советские украшения давно пришли в негодность, а китайские эквиваленты, судя по всему, периодически перегорают: «темные» участки гирлянд, словно выбитые зубы хоккеиста, периодически зияют вдоль слабо освещенных ночных магистралей. Несколько поколений градоначальников не очень обращали внимание на этот нюанс. Сергей Шелест, похоже, решил привести в порядок все «новогоднее» хозяйство.

Мэр Омска обратился к бизнесу с просьбой помочь властям в новогоднем дизайне города.