В поселке под Омском отремонтируют аварийную канализацию

Нечистотами затопило улицы поселка Дружино.

В поселке Дружино Омского района проведут ремонт аварийного участка канализации. Авария на сетях произошла еще в феврале: нечистотами затопило улицы поселка, неприятный запах распространялся далеко за пределы населенного пункта.

– Во вторник – среду начнутся необходимые ремонтные работы. В первую очередь будут проведены земляные работы. Сейчас идет завоз необходимого материала и поиск техники, – сообщили в Управлении жизнеобеспечения населения Омского района.

Точная дата завершения ремонта пока не определена, отметили в администрации района.

Ранее, 14 октября, в администрации сообщили, что на аварийном участке уже провели обследование, а специалисты СКБУ начали подготовку к работам и поиск необходимой техники. По их данным, устранить порыв планируется до конца месяца.