Павел Богатырев умер после продолжительной болезни на 65-м году жизни.

UniversusGPT Сегодня ночью, 21 октября, скончался мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике Павел Богатырев, долгое время возглавлявший Министерство спорта Иркутской области. Ему было 64 года.

Богатырев специализировался на прыжках с шестом. В 1983 году за выдающиеся достижения ему было присвоено звание мастера спорта СССР международного класса. После завершения спортивной карьеры в 1991 году Богатырев окончил Омский государственный институт физической культуры, получив квалификацию преподавателя физической культуры.

В Министерстве спорта Иркутской области Павел Богатырев работал с 2010 года, последние пять лет он возглавлял ведомство. Спортивный функционер скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Какой именно, не уточняется.

