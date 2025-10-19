Омск-Информ
В Омске ушла из жизни известный врач и опытная глава международной организации

Она всю жизнь лечила омичей.

Вчера, 18 октября, стало известно о смерти Натальи Назаровой, 15 лет руководившей омским отделением международной организации. Об этом сообщили в Омском Доме Дружбы.

Назарова 15 лет руководила Омской региональной общественной организацией «Финская Сибирская ассоциация». Организация участвовала в различных культурных мероприятиях регионального отделения Ассамблеи народов России и Омского Дома Дружбы.

– Она была искренним патриотом России, замечательным популяризатором финской культуры, чутким, добрым и отзывчивым человеком, – сказано в некрологе.

Также отмечается, что всю жизнь Назарова посвятила лечению омичей – она работала терапевтом в городской поликлинике № 9.

Опытный руководитель и заслуженный врач ушла из жизни 16 октября на 71-м году жизни.

