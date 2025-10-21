Омск-Информ
Промышленность

На омской ТЭЦ-4 после ремонта котла нашли 65 нарушений

Руководство привлекли к административной ответственности.

Сотрудники Ростехнадзора провели внеплановую проверку на омской ТЭЦ-4, принадлежащей АО «ТГК-11». В результате специалисты выявили 65 нарушений требований промышленной безопасности.

Как сообщает Сибирское управление Ростехнадзора, ТЭЦ является опасным производственным объектом III класса. При этом на предприятии отсутствовала экспертиза промышленной безопасности на котлоагрегат после его ремонта. Не было и эксплуатационного контроля элементов котлоагрегата.

В итоге на АО «ТГК-11» и ответственных должностных лиц составили протокол по ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»).

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя технического директора ТЭЦ-4. Он помогал незаконно майнить криптовалюту.

