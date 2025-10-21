В Омске закрывается популярное кафе здорового питания

Владелец заведения хочет сосредоточиться на других проектах.

С 1 ноября прекращает работу кафе здорового питания «О, ПП!». Его владелец Виталий Никитенко заявил, что такое решение связано с намерением выйти из ресторанного бизнеса, сосредоточившись на развитии других направлений деятельности.

– Это решение взвешенное и спокойное – я выхожу из ресторанного бизнеса, двигаюсь дальше в свои основные проекты, – написал Никитенко на своей странице в запрещенной соцсети.

Тем не менее собственник открыт к переговорам о продаже кафе. Готовый бизнес включает оборудование, сайт и бренд. Предполагаемая цена сделки составляет 2,9 млн рублей.

Стоит отметить, что раньше бренд кафе пытались расширить. В прошлом году открылся второй филиал заведения на улице Ленина, однако проработал он недолго, чуть больше нескольких месяцев.

