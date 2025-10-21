В Омске построят огромный склад популярного гипермаркета

Проект позволит покупателям заказывать товары дистанционно и избегать похода в магазин.

Компания «Бауцентр Рус» рассматривает возможность строительства склада с сервисной зоной рядом со своим гипермаркетом на Левобережье Омска. Об этом изданию «РБК Омск» сообщил директор филиала «Сибирский» «Бауцентр Рус» Андрей Мартынов.

По его словам, это избавит покупателей от необходимости посещения магазина лично, они смогут заказывать товары дистанционно.

– Это будет склад и зона сервиса, где люди смогут получать товар. Заказывать его и вывозить. То есть они не будут самостоятельно ходить по магазину. Спрос и структура торговли со временем меняется. На сегодняшний день розничная торговля остается прежней, а интернет-торговля растет в прогрессии, – отметил Мартынов.

В 2026 году «Бауцентр Рус» приступит к проектно-изыскательским работам земельного участка общей площадью порядка 18 тыс. кв. м. Именно здесь предполагается разместить объект. Окончательное решение о строительстве будет зависеть от результатов работ.

В марте компания приняла участие в аукционе, выиграв право арендовать указанный участок земли. Ежегодная стоимость аренды составит 3,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в мэрии Омска подписали распоряжения о сдаче в аренду еще трех земельных участков под склады.