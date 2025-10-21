В Омске снесут аварийный дом с обвалившимся потолком

Мэрия начала процедуру изъятия земельного участка и жилого дома.

Вчера, 20 октября, мэрия Омска опубликовала постановление о начале процедуры изъятия земельного участка и расположенного на нем жилого дома на улице 3-я Чередовая, 70, в Ленинском округе. Подобные процедуры означают подготовку к сносу жилья.

Дом представляет собой одноэтажное здание с четырьмя подъездами 1950 года постройки. Напомним, что два года назад в одной из квартир этого дома рухнул потолок. Никто из жильцов не пострадал. Позже в мэрии заявили, что его отремонтируют. В марте 2024-го здание признали аварийным.

Ранее сообщалось о подобной процедуре изъятия земельного участка и дома на улице Деповская, 13. Два года назад в одной из квартир здания тоже рухнул потолок.