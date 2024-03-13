Омск-Информ
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·Общество

Жильцов этих зданий расселят до конца 2031 года, и после этого дома снесут.
Омские власти признали аварийными еще два многоквартирных дома. Один из них располагается в Центральном округе по адресу 20 лет РККА, 21, еще один в Ленинском округе — 3-я Чередовая, 70.
Двухэтадка на 20 лет РККА — кирпичная двухэтажка начала 1960-х годов. В конце января в ней произошел пожар, пострадало 10 квартир.
В доме на 3-й Чередовой (1950 год) в одной из квартир обрушился потолок. Это произошло в августе прошлого года. 
Как сообщает «СуперОмск», дома планируется расселить до конца 2031 года.
·Общество

Жильцов этих зданий расселят до конца 2031 года, и после этого дома снесут.
Омские власти признали аварийными еще два многоквартирных дома. Один из них располагается в Центральном округе по адресу 20 лет РККА, 21, еще один в Ленинском округе — 3-я Чередовая, 70.
Двухэтадка на 20 лет РККА — кирпичная двухэтажка начала 1960-х годов. В конце января в ней произошел пожар, пострадало 10 квартир.
В доме на 3-й Чередовой (1950 год) в одной из квартир обрушился потолок. Это произошло в августе прошлого года. 
Как сообщает «СуперОмск», дома планируется расселить до конца 2031 года.