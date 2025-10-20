Трудиться по ночам? В России могут сдвинуть начало рабочего дня

Такая идея возникла в связи с коротким световым днем.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать регионам право сдвигать зимой начало рабочего и учебного дня. Как сообщает ТАСС, это позволит жителям регионов не проводить все светлое время суток на работе или в школе. Однако тогда больше придется работать в темное время.

– Очень часто идешь на работу, а дети – в школу: вышли в ночь, вернулись в ночь. Поэтому можно сдвигать хотя бы на 30 минут, – отметил депутат.

По словам Даванкова, это может быть актуально для Дальнего Востока, северных районов, Москвы и Санкт-Петербурга. Однако сначала стоит выяснить у Минздрава, как повлияет перенос на ментальное здоровье населения.

В любом случае решение будет носить рекомендательный характер для работодателей.

Ранее предлагалось сократить рабочий день для женщин. Это время они могли бы посвятить семьям.