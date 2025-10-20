Омск-Информ
·Политика

Губернатор тоже поддельный: ИИ создал фейк о дефиците топлива в Омской области

По словам реального главы региона, топлива в Омской области хватает.

В сети начал распространяться фальшивый ролик с обращением губернатора Омской области Виталий Хоценко к жителям. Как сообщил настоящий губернатор в своем ТГ-канале, информация в ролике – фейк.

– Ролик сделан с использованием искусственного интеллекта. Хочу обратиться ко всем: доверяйте только официальной и проверенной информации. Проблем с топливом в регионе нет, – написал Хоценко.

Отметим, что в фальшивом ролике говорится о том, что почти все топливо региона власти будут экспортировать. Ранее в соцсетях также распространилось фальшивое постановление о закрытии всех заправок в регионе, кроме трех, из-за продажи некачественного топлива.

Сергей Мельников

